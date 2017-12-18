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18.12.2017 18:44 В Алексине мужчина задержан по подозрению в двойном убийстве Вести-Тула





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Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «во время ссоры, возникшей в ходе совместного распития спиртных напитков, мужчина ударил собутыльника несколько раз ножом, а когда его сожительница стала ругать за содеянное, ударил и её. После этого мужчина сложил тела на кровать, накрыл покрывалом, поджёг и скрылся с места преступления. Он задержан, с ним работают следователи. Готовится ходатайство в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу».



В Алексине мужчина задержан по подозрению в совершении убийства двоих человек. В субботу вечером при тушении пожара в одной из квартир обнаружены тела двоих проживавших там человек – 52-летней женщины и 41-летнего мужчины – с множественными колото-резаными ранами. Преступление удалось раскрыть «по горячим следам». По подозрению в совершении убийства задержан 41-летний мужчина, также проживавший в этой квартире.Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «во время ссоры, возникшей в ходе совместного распития спиртных напитков, мужчина ударил собутыльника несколько раз ножом, а когда его сожительница стала ругать за содеянное, ударил и её. После этого мужчина сложил тела на кровать, накрыл покрывалом, поджёг и скрылся с места преступления. Он задержан, с ним работают следователи. Готовится ходатайство в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу».





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