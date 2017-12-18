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НОВОСТИ | Общество



18.12.2017 17:46 У юных шварцевских хоккеистов сбылась мечта сыграть с суворовцами
Надежда Долгих

У юных шварцевских хоккеистов сбылась мечта сыграть с суворовцами

| фото |
Вместо шайбы – теннисный мяч, вместо коньков – кроссовки. Хоккейная команда поселка Шварцевского Киреевского района готовится к матчам в обычном спортзале. Погода еще не позволяет юным спортсменам выйти на лед хоккейной площадки. Однако коньки и шайба для них – вся жизнь.

Самому юному члену команды - пять лет, самому старшему, капитану - 14. Ребята не просто любят хоккей, они стараются участвовать во всех турнирах области. И, надо сказать, делают это успешно. Редко когда возвращаются без наград. Кстати, команда носит символичное название – «Мечта». Символичное потому, что недавно сбылось их заветное желание – выйти на лед с командой Тульского суворовского училища.

Мама юного хоккеиста Елена Шустова рассказала, что «от лица родительского комитета написала письмо на сайт губернатора, где очень быстро дали ответ, что мы можем приехать в любое время. Практически сразу нас пригласили на турнир на Кубок Тульского суворовского училища, где мы заняли почётное второе место».

Таким образом, команда стала участницей турнира по хоккею с шайбой на Кубок Тульского суворовского училища. «Мечта» дошла до финала, обыграв Московское суворовское и тульских «Тигров». В финале юные хоккеисты уступили лишь тульским суворовцам со счетом 1:3 и стали серебряными призерами.
Капитан команды «Мечта» Даниил Дермер рассказал: «Мы практически выиграли, но команда Тульского суворовского училища оказалась чуть посильнее».

Юные хоккеисты понимают: спорт - это не только победы, но и поражения. А важнее всего, чтобы была вера в свои силы. Шварцевская команда на собственном примере доказала многим, что мечты действительно сбываются.













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