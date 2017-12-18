Матвей:
Путь к жизни
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Щелкунчик:
XVIII телеконкурс
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



18.12.2017 17:06 Председатель тульского Избиркома рассказал о нововведениях на выборах Президента
Вести-Тула

Председатель тульского Избиркома рассказал о нововведениях на выборах Президента

| фото |
Председатель Избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко сегодня на брифинге сообщил журналистам, что Совет Федерации на пленарном заседании официально назначил выборы Президента РФ на 18 марта. Это постановление вступило в силу сегодня.

Для проведения президентских выборов 2018 года Тульской области понадобится более одного миллиона двухсот тысяч бюллетеней. Выборы главы государства 18 марта будут на территории Тульской области единственными, а, значит, избиратели получат на руки по одному бюллетеню. Ускорить процесс подсчёта голосов призваны 110 электронных КОИБов, благодаря им первые результаты можно будет узнать уже в начале десятого вечера того же дня. Ну а главное нововведение этих выборов касается отмены открепительных удостоверений.

Как сообщил председатель Избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко, «теперь любой гражданин сможет подать в территориальную избирательную комиссию, в Многофункциональный центр или через сайт Госуслуг заявление и указать то место, где он будет находиться в день голосования и проголосовать там, где ему удобно. Ещё одно нововведение – в момент подсчёта голосов будет вестись видеотрансляция на всю территорию Российской Федерации».













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.