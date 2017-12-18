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18.12.2017 17:06 Председатель тульского Избиркома рассказал о нововведениях на выборах Президента Вести-Тула





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Для проведения президентских выборов 2018 года Тульской области понадобится более одного миллиона двухсот тысяч бюллетеней. Выборы главы государства 18 марта будут на территории Тульской области единственными, а, значит, избиратели получат на руки по одному бюллетеню. Ускорить процесс подсчёта голосов призваны 110 электронных КОИБов, благодаря им первые результаты можно будет узнать уже в начале десятого вечера того же дня. Ну а главное нововведение этих выборов касается отмены открепительных удостоверений.



Как сообщил председатель Избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко, «теперь любой гражданин сможет подать в территориальную избирательную комиссию, в Многофункциональный центр или через сайт Госуслуг заявление и указать то место, где он будет находиться в день голосования и проголосовать там, где ему удобно. Ещё одно нововведение – в момент подсчёта голосов будет вестись видеотрансляция на всю территорию Российской Федерации».



Председатель Избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко сегодня на брифинге сообщил журналистам, что Совет Федерации на пленарном заседании официально назначил выборы Президента РФ на 18 марта. Это постановление вступило в силу сегодня.Для проведения президентских выборов 2018 года Тульской области понадобится более одного миллиона двухсот тысяч бюллетеней. Выборы главы государства 18 марта будут на территории Тульской области единственными, а, значит, избиратели получат на руки по одному бюллетеню. Ускорить процесс подсчёта голосов призваны 110 электронных КОИБов, благодаря им первые результаты можно будет узнать уже в начале десятого вечера того же дня. Ну а главное нововведение этих выборов касается отмены открепительных удостоверений.Как сообщил председатель Избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко, «теперь любой гражданин сможет подать в территориальную избирательную комиссию, в Многофункциональный центр или через сайт Госуслуг заявление и указать то место, где он будет находиться в день голосования и проголосовать там, где ему удобно. Ещё одно нововведение – в момент подсчёта голосов будет вестись видеотрансляция на всю территорию Российской Федерации».





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