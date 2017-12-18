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18.12.2017 16:14 Ёлку в Туле откроет главный Дед Мороз страны Вести-Тула





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Сегодня все их нюансы обсудили на городском оперативном совещании. Центрами праздника станут городские парки, катки на площади Ленина и в районах города, скверы и даже некоторые дворы. Особое внимание - детским утренникам и сказочным постановкам в театрах и ДК, развлекательная программа для самых маленьких будет состоять из более чем 350 мероприятий, а к тем, кто не сможет их посетить, праздник придёт прямо домой.



Как сообщила начальник Управления по спорту культуре и молодёжной политике администрации города Тулы Ольга Масальская, «Особым категориям юных туляков, которые не смогут прийти на представление, при поддержке предпринимателей будут организованы поздравления на дому с вручением сладких подарков. В молодёжном центре «Родина» для подростков с ограниченными возможностями здоровья состоится новогодняя дискотека с сюрпризами».



Центральную тульскую ёлку откроет главный волшебник страны. Торжественная церемония, на которой заветное «Раз, два, три - ёлочка гори!» прокричит, как уверяют в городской администрации, самый настоящий из всех Дедов Морозов, пройдет в областной столице уже завтра, 19 декабря. Кроме этого, в преддверии Нового года и на рождественской неделе туляков ждёт ещё много всяческих развлечений.Сегодня все их нюансы обсудили на городском оперативном совещании. Центрами праздника станут городские парки, катки на площади Ленина и в районах города, скверы и даже некоторые дворы. Особое внимание - детским утренникам и сказочным постановкам в театрах и ДК, развлекательная программа для самых маленьких будет состоять из более чем 350 мероприятий, а к тем, кто не сможет их посетить, праздник придёт прямо домой.Как сообщила начальник Управления по спорту культуре и молодёжной политике администрации города Тулы Ольга Масальская, «Особым категориям юных туляков, которые не смогут прийти на представление, при поддержке предпринимателей будут организованы поздравления на дому с вручением сладких подарков. В молодёжном центре «Родина» для подростков с ограниченными возможностями здоровья состоится новогодняя дискотека с сюрпризами».





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