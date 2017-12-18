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18.12.2017 12:57 В выходные около 40 туляков сели за руль в состоянии опьянения Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru





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Из них 24 привлечены к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 15 по ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).



По всем указанным фактам были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых, судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей.











В ходе проведения профилактических мероприятий, а также в ходе надзорной деятельности сотрудников ГИБДД, 15, 16 и 17 декабря были выявлены 39 водителя управляющие транспортным средством в состоянии опьянения.Из них 24 привлечены к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 15 по ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).По всем указанным фактам были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых, судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей.

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