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НОВОСТИ | Общество



18.12.2017 11:26 Стремящихся к красоте тулячек развели на деньги
Алексей Еремин



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«Я стала клиентом клиники «Современные технологии омоложения». Мне позвонили на сотовый, сказали - телефон дала подруга, пригласили на бесплатную процедуру или обследование - уточнили, что нужен паспорт. Итогом длительных рассказов о новейших методиках клиники, чудо-врачах и о том, как я себя запустила - стало подписание кредитного договора». Все подобные истории начинаются одинаково. На сегодняшний день на страницах интерната уже сотни рассказов от обманутых тулячек, ставших клиентками-жертвами этого салона.

Именно за этой, сегодня уже неприступной дверью, жительницам Тульской области обещали новую жизнь в подарок. На сайте центра говорилось, что клиника предоставляет полный цикл медицинского обслуживания от косметологии до мануальной терапии. Теперь этим «медицинским вопросом» занимается уже прокуратура.

Как правило, итогом посещения таких клиник становится кредит с большими процентами в нагрузку. Наталья Александрова заключила кредитный договор с центром на 80 тысяч рублей, но тщательно поразмыслив над целесообразностью такого вложения, ещё до получения услуг, решила отказаться от покупки. Денег она не получила до сих пор. «Клиника закрыта, деньги не перечисляются. Из банка мне постоянно звонят. Бывает, что по семь раз в день и в будние, и в выходные, и в праздничные дни. Я постоянно испытываю чувство страха», - говорит Наталья Александровна.

Ольге Ефимовой повезло больше. Женщина целый месяц посещала центр, и даже прошла ряд процедур. «Мой врач, Светлана, сначала не брала трубку. Потом пришла от нее СМС, в котором она жаловалась, что сейчас сама сидит без зарплаты. – Рассказывает Ольга Ефимова. – В прокуратуру на клинику подано более 200 заявлений. Всего людей, считающих себя обманутыми, порядка 1500».

Руководство компании на звонки не отвечает на связь со своими клиентами не выходит. Проверка деятельности горе-клиники уже начата. Как рассказала старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Тульской области Лина Южанина, «…в настоящий момент по поручении прокуратуры области органами внутренних дел проводится проверка по указанному факту с тем, чтобы дать правовую оценку действиям руководителей ООО «Современные технологии омоложения».

И всё-таки, чтобы не стать жертвой таких предпринимателей есть единственное верное средство - бдительность.
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