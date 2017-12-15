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15.12.2017 18:35 В Туле состоится концерт известного музыканта "Вести-Тула"





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Музыкант известен обработками русских народных песен и переложениями русских композиторов. Кроме того, всю свою жизнь он посвятил возрождению традиций русской семиструнной гитары. Главная его заслуга - введение в концертную программу артистов по всему миру русского фольклора.



Аккомпанементы и аранжировки Руднева используют многие известные музыканты в России и за рубежом. «Дима Ларионов, я для него специально написал композицию, попробовать народную тему. Он рассказывал, как его в Америке с восхищением слушали, когда он играл эту вещь. Там просто что-то невероятное творилось. Этот музыкант победитель GFA. А Равшан Мамедкулиев? Его вообще считают современным Рубинштейном. У него несколько вещей моей программы», - рассказывает Сергей Руднев.



Композитор и аранжировщик, автор оригинальных пьес для гитары Сергей Руднев побывал сегодня в гостях у ГТРК «Тула». В субботу 16 декабря музыкант дает концерт в Дворянском собрании с программой под названием «Дайждест». Она собрала самые популярные авторские гитарные хиты, исполняемые российскими и зарубежными артистами.Музыкант известен обработками русских народных песен и переложениями русских композиторов. Кроме того, всю свою жизнь он посвятил возрождению традиций русской семиструнной гитары. Главная его заслуга - введение в концертную программу артистов по всему миру русского фольклора.Аккомпанементы и аранжировки Руднева используют многие известные музыканты в России и за рубежом. «Дима Ларионов, я для него специально написал композицию, попробовать народную тему. Он рассказывал, как его в Америке с восхищением слушали, когда он играл эту вещь. Там просто что-то невероятное творилось. Этот музыкант победитель GFA. А Равшан Мамедкулиев? Его вообще считают современным Рубинштейном. У него несколько вещей моей программы», - рассказывает Сергей Руднев.









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