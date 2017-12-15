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НОВОСТИ | Общество



15.12.2017 18:43 В Туле прошел форум «Молодежь – будущее России!»
Татьяна Голубова



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На базе Тульского областного центра молодежи сегодня прошло ключевое мероприятие региональной молодежной политики – областной форум «Молодежь – будущее России!».

Стоит отметить, что это не просто отражение результатов и достижений сотен молодых туляков, но и яркий праздник для всех без исключения! Мероприятие проходит в шестой раз. В этом году организаторы подготовили массу сюрпризов.

Как рассказала министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева, «…работали шесть площадок. Участники смогли поделиться своим видением молодежной политики. Самое главное, когда между ребятами есть диалог и мы слышим их предложения».

Традиционно, форум помогает наладить более тесное взаимодействие между представителями правительства Тульской области и деятелями молодежной политики нашей страны. «Главное, что здесь собираются активные молодые люди, которые занимаются творчеством, спортом и т.д. Замечательно, что в регионе молодежи уделяется большое внимание», - говорит заслуженный артист России Михаил Пореченков.

Участники форума узнали о современных тенденциях развития молодежной политики и задали вопросы экспертам и специальным гостям. В этом году в форуме приняли участие более 1000 молоды и талантливых людей.















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