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15.12.2017 16:13 Тульские каратисты успешно выступили в Минске Александр Конов





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В юношеских группах победу одержали Максим Шевченко и Кирилл Сорокоумов. В командной дисциплине «ката» обладателями серебряных наград стали всё тот же Кирилл Сорокоумов, а также Роман Савонов, Максим Демичев и Максим Шевченко. В «кумитэ» «бронза» в активе Егора Никитина.



«Мы впервые участвовали в соревнованиях такого высокого уровня. – Говорит руководитель Федерации каратэ (WKC) Тульской области Вугар Ахмедов. - Мы долго готовились, и наши спортсмены показали действительно очень хороший результат».



Сборная Тульской области по каратэ вернулась из Минска, где завоевала пять медалей на Кубке мира. Наша команда была представлена спортсменами из Тулы и Щёкино.В юношеских группах победу одержали Максим Шевченко и Кирилл Сорокоумов. В командной дисциплине «ката» обладателями серебряных наград стали всё тот же Кирилл Сорокоумов, а также Роман Савонов, Максим Демичев и Максим Шевченко. В «кумитэ» «бронза» в активе Егора Никитина.«Мы впервые участвовали в соревнованиях такого высокого уровня. – Говорит руководитель Федерации каратэ (WKC) Тульской области Вугар Ахмедов. - Мы долго готовились, и наши спортсмены показали действительно очень хороший результат».











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