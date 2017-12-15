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15.12.2017 15:57 Богородицкий парк открыли после работ по благоустройству Кира Черьевская





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Возрождение парка в Богородицке удалось начать благодаря приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» и «Народному бюджету». «Всего 239 объектов по области и всего лишь два парка. Один из них, это жемчужина Богородицка – парк», - отметил заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров.



Почти как на новогодней ёлке под крики раз, два, три впервые для горожан включили в этот день фонари. Зимой уличное освещение особенно кстати. В новом году богородицкий парк ждут дальнейшие преобразования, ещё более масштабные.



«В следующем году наш городской парк ждут еще более масштабные работы. предстоит установить лавочки, урны, укрепить береговую линию, установить ограждение, замостить плиткой набережную», - говорит глава МО Богородицкий район Вадим Игонин.



Работы будут проводиться также в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», которую по результатам этого года решено продолжить до 2022 года, а также с помощью «Народного бюджета».



Проливной дождь празднику не помеха. Он лишь подчеркнул плюсы благоустроенной территории. Даже в такую погоду пройтись по парку можно, здесь уложено более 4 тыс. квадратных метров тротуарной плитки на дорожках.Возрождение парка в Богородицке удалось начать благодаря приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» и «Народному бюджету». «Всего 239 объектов по области и всего лишь два парка. Один из них, это жемчужина Богородицка – парк», - отметил заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров.Почти как на новогодней ёлке под крики раз, два, три впервые для горожан включили в этот день фонари. Зимой уличное освещение особенно кстати. В новом году богородицкий парк ждут дальнейшие преобразования, ещё более масштабные.«В следующем году наш городской парк ждут еще более масштабные работы. предстоит установить лавочки, урны, укрепить береговую линию, установить ограждение, замостить плиткой набережную», - говорит глава МО Богородицкий район Вадим Игонин.Работы будут проводиться также в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», которую по результатам этого года решено продолжить до 2022 года, а также с помощью «Народного бюджета».















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