НОВОСТИ | Общество







15.12.2017 15:43 Бюджет Тульской области сохранил социальную направленность София Гафарова





| фото |



Средства заложены на масштабное строительство социально-значимых объектов. Новых корпусов детской областной больницы, перинатального центра, дома культуры в Дедилове Киреевского района. На возведение новых школ в будущем году потребуется больше 260 млн., а детских садов 150 млн. рублей ежегодно.



Как рассказал председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной Думы Александр Рем, «…заложено 40 млн. рублей на ремонт лифтовых шахт. Эти средства вместе со средами Фонда капремонта, которые не входят в бюджет ТО, будут направлены на переоборудование лифтов. Эту программу регион ждал долгие годы».



Уже на региональном уровне продолжится переселение граждан из аварийного жилья, на это предусмотрено полмиллиарда рублей. Впервые устанавливаются пониженные налоговые ставки для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, которые до конца этого года планируют создать в пяти моногородах области. Это должно привлечь новых инвесторов.



«Принят закон о сельских старостах Тульской области, который внес в Думу губернатор Алексей Дюмин. Нормативный акт закладывает фундамент взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, предоставляет возможность для оказания мер поддержки, в том числе финансовой», - отметил председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.



ЖКХ, ремонт дорог, поддержка предпринимательства, также остаются приоритетными для регионального парламента.



Социальная направленность, как и прежде, остается приоритетной в бюджете на предстоящие три года и составит более 70 процентов всех расходов. Число государственных программ, реализуемых в Тульской области увеличится с 22 до 30.Средства заложены на масштабное строительство социально-значимых объектов. Новых корпусов детской областной больницы, перинатального центра, дома культуры в Дедилове Киреевского района. На возведение новых школ в будущем году потребуется больше 260 млн., а детских садов 150 млн. рублей ежегодно.Как рассказал председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной Думы Александр Рем, «…заложено 40 млн. рублей на ремонт лифтовых шахт. Эти средства вместе со средами Фонда капремонта, которые не входят в бюджет ТО, будут направлены на переоборудование лифтов. Эту программу регион ждал долгие годы».Уже на региональном уровне продолжится переселение граждан из аварийного жилья, на это предусмотрено полмиллиарда рублей. Впервые устанавливаются пониженные налоговые ставки для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, которые до конца этого года планируют создать в пяти моногородах области. Это должно привлечь новых инвесторов.«Принят закон о сельских старостах Тульской области, который внес в Думу губернатор Алексей Дюмин. Нормативный акт закладывает фундамент взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, предоставляет возможность для оказания мер поддержки, в том числе финансовой», - отметил председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.ЖКХ, ремонт дорог, поддержка предпринимательства, также остаются приоритетными для регионального парламента.

















Читать @gtrktula



















