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15.12.2017 15:22 Туляков пригласили «Выходить гулять» в благоустроенных местах Вести-Тула





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Как сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Тульской области Олег Дючков, «пространства расположены в девяти муниципальных образованиях, которые принимали участие в этапе 2017 года. В основном, это дворовые территории. Охвачено благоустройством более 350 домов. Пространств всего 239, из них 31 общественная территория – скверы, парки. Важно, чтобы после благоустройства пространства начали жить новой жизнью, чтобы жители стали их использовать для отдыха и встреч».



«Выходи гулять!» - в Тульской области стартовал зимний фестиваль, реализуемый в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По задумке, общественные пространства, получившие вторую жизнь после участия в программе комплексного благоустройства, должны стать центром притяжения жителей. Именно на этих площадках пройдут праздничные мероприятия в рамках фестиваля «Выходи гулять!».Как сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Тульской области Олег Дючков, «пространства расположены в девяти муниципальных образованиях, которые принимали участие в этапе 2017 года. В основном, это дворовые территории. Охвачено благоустройством более 350 домов. Пространств всего 239, из них 31 общественная территория – скверы, парки. Важно, чтобы после благоустройства пространства начали жить новой жизнью, чтобы жители стали их использовать для отдыха и встреч».





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