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15.12.2017 14:59 Сладкий новогодний подарок: купить или собрать? Кира Черьевская





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Роспотребнадзор традиционно проводит проверку торговых точек и производителей кондитерских изделий в преддверии Нового года. И результат от такого ежегодного контроля есть. Как рассказала заместитель начальника отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Тульской области Елена Давыдова, «на сегодняшний день проверено 47 объектов, 38 субъектов предпринимательства, исследовано 34 пробы кондитерских наборов. Все соответствовали нормативным требованиям. При этом установлены случаи реализации кондитерских изделий с истекшим сроком годности».



Внимательность при выборе любой пищевой продукции нужна всегда. Много нарушений выявлено в реализации тортов и пирожных с кремом. Приобретая товар, потребители вправе требовать от предпринимателей документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.



Собрать подарок самим не так уж и сложно. Ассортимент конфет огромный в супермаркетах и в небольших кондитерских, где можно сразу оговорить сумму, и набрать сладости в понравившуюся коробку. «Получается сумма от 250 до 500 рублей», - рассказала предприниматель Людмила Терехова.



Роспотребнадзор рекомендует сладости, где минимум пищевых добавок, консервантов, нет гомогенизированных жиров и масел. Конфеты лучше выбирать шоколадные, полезны зефир, пастила. Ну а если в подарке игрушка, то она должна иметь специальную упаковку.



Сегодня сладостями дети не обделены, такой подарок может быть и совсем небольшим, как дополнение к игрушке, но главное - чтобы сохранилась атмосфера чуда, и не случилось разочарования в волшебнике Деде Морозе из-за некачественного подарка.



Яркие новогодние коробки конфет пестрят на витринах магазинов. И если традиционные шоколадные наборы от производителей легко проверить по срокам годности, то вот в сборных детских подарках приходится внимательно изучать состав, а он должен быть указан на упаковке. Но ведь каждую конфету не проверишь, свежая она или нет?Роспотребнадзор традиционно проводит проверку торговых точек и производителей кондитерских изделий в преддверии Нового года. И результат от такого ежегодного контроля есть. Как рассказала заместитель начальника отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Тульской области Елена Давыдова, «на сегодняшний день проверено 47 объектов, 38 субъектов предпринимательства, исследовано 34 пробы кондитерских наборов. Все соответствовали нормативным требованиям. При этом установлены случаи реализации кондитерских изделий с истекшим сроком годности».Внимательность при выборе любой пищевой продукции нужна всегда. Много нарушений выявлено в реализации тортов и пирожных с кремом. Приобретая товар, потребители вправе требовать от предпринимателей документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.Собрать подарок самим не так уж и сложно. Ассортимент конфет огромный в супермаркетах и в небольших кондитерских, где можно сразу оговорить сумму, и набрать сладости в понравившуюся коробку. «Получается сумма от 250 до 500 рублей», - рассказала предприниматель Людмила Терехова.Роспотребнадзор рекомендует сладости, где минимум пищевых добавок, консервантов, нет гомогенизированных жиров и масел. Конфеты лучше выбирать шоколадные, полезны зефир, пастила. Ну а если в подарке игрушка, то она должна иметь специальную упаковку.Сегодня сладостями дети не обделены, такой подарок может быть и совсем небольшим, как дополнение к игрушке, но главное - чтобы сохранилась атмосфера чуда, и не случилось разочарования в волшебнике Деде Морозе из-за некачественного подарка.





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