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15.12.2017 14:40 Что важно знать при покупке пиротехники? Вести-Тула





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Официально оформленных точек продажи таких новогодних развлечений в Тульской области около 40. Отличить легальный магазин, где продукция проверена, от незаконного, не так трудно. По словам руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максима Пряхина, «на продукцию должны быть сертификаты качества, объект торговли – стационарный, помещение должно быть оборудовано сигнализацией. Продавец обязан предоставить сертификат на каждый вид продукции, рассказать, как пользоваться».



Надпись «Сделано в Китае» сама по себе не должна никого пугать, говорят продавцы, ведь родоначальники фейерверков именно жители Поднебесной, они же и производят значительную часть пиротехники, продаваемой в наших магазинах. Насторожить должно отсутствие документов на товар или инструкции на русском языке. Впрочем, покалечиться можно и легальной пиротехникой, если не соблюдать определенные правила.



Как рассказал директор магазина пиротехники Александр Затерахин, «что касается римских свечей, то многие совершают ошибку и стреляют из рук. Ни в коем случае делать этого нельзя, только надежное крепление, чтобы она не упала. Батареи салютов нужно крепить и соблюдать радиус опасной зоны. Запрещено использовать пиротехнику в нетрезвом состоянии. Категорически нельзя направлять работающее изделие на людей».



Нелегальной торговли пиротехникой в Туле пока не зафиксировано, но нарушители с «левым» товаром, как правило, появляются за два-три дня до Нового года. Об этом предупреждают в МЧС. Сотрудники пожарного надзора начали новогодние рейды по местам продажи фейерверков.Официально оформленных точек продажи таких новогодних развлечений в Тульской области около 40. Отличить легальный магазин, где продукция проверена, от незаконного, не так трудно. По словам руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максима Пряхина, «на продукцию должны быть сертификаты качества, объект торговли – стационарный, помещение должно быть оборудовано сигнализацией. Продавец обязан предоставить сертификат на каждый вид продукции, рассказать, как пользоваться».Надпись «Сделано в Китае» сама по себе не должна никого пугать, говорят продавцы, ведь родоначальники фейерверков именно жители Поднебесной, они же и производят значительную часть пиротехники, продаваемой в наших магазинах. Насторожить должно отсутствие документов на товар или инструкции на русском языке. Впрочем, покалечиться можно и легальной пиротехникой, если не соблюдать определенные правила.Как рассказал директор магазина пиротехники Александр Затерахин, «что касается римских свечей, то многие совершают ошибку и стреляют из рук. Ни в коем случае делать этого нельзя, только надежное крепление, чтобы она не упала. Батареи салютов нужно крепить и соблюдать радиус опасной зоны. Запрещено использовать пиротехнику в нетрезвом состоянии. Категорически нельзя направлять работающее изделие на людей».





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