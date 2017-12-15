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15.12.2017 12:49 Музей «Ясная Поляна» признан «Организацией года» Вести-Тула





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Среди награжденных этого года - президент России Владимир Путин, министр обороны страны Сергей Шойгу, кинорежиссер Карен Шахназаров. Так же премией отмечаются компании и организации. В их числе - и музей-усадьба «Ясная Поляна».



«Для нас это очень значимо, существенно – признание деятельности всей нашей команды. Это наш совместный вклад в развитие и нашего региона, и страны. Мы рады, что «Ясная Поляна» развивается, что к нам стремятся посетители, происходит много разных событий», - говорит директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого Екатерина Толстая.



Музей-усадьба «Ясная Поляна» признан «Организацией года». Русский биографический институт объявил лауреатов Международной премии «Человек года». Ею награждаются граждане Российской Федерации и представители ближнего и дальнего зарубежья за успешную деятельность, способствующую прогрессивному развитию России в таких областях, как государственное управление, религия, политика, экономика, образование, наука, культура, спорт, медицина и других сферах.Среди награжденных этого года - президент России Владимир Путин, министр обороны страны Сергей Шойгу, кинорежиссер Карен Шахназаров. Так же премией отмечаются компании и организации. В их числе - и музей-усадьба «Ясная Поляна».«Для нас это очень значимо, существенно – признание деятельности всей нашей команды. Это наш совместный вклад в развитие и нашего региона, и страны. Мы рады, что «Ясная Поляна» развивается, что к нам стремятся посетители, происходит много разных событий», - говорит директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого Екатерина Толстая.





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