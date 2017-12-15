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15.12.2017 12:40 Тульская Облдума приняла в 2017 году более 100 законов Вести-Тула





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Уже на региональном уровне продолжится переселение граждан из аварийного жилья, на это предусмотрено полмиллиарда рублей. Впервые устанавливаются пониженные налоговые ставки для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, которыми стали пять моногородов. Это должно привлечь новых инвесторов.



По словам заместителя министра экономического развития Тульской области Вячеслава Романова, «статус моногорода в регионе имеют Ефремов, Алексин, Суворов, Белёв и рабочий посёлок Первомайский в Щёкинском районе. 15 ноября текущего года Минэкономразвития РФ рассмотрена и одобрена заявка по созданию территории опережающего социально-экономического развития в Ефремове на срок 10 лет. Для получения статуса резидента необходимо инвестировать не менее 25 миллионов рублей и создать не менее 30 новых рабочих мест».



Более сотни законов приняли депутаты Тульской областной Думы в этом году. Основной итог - бюджет на 2018-й и последующие плановые два года. Средства заложены на масштабное строительство социально значимых объектов: новых корпусов детской областной больницы, перинатального центра, дома культуры в Дедилове Киреевского района. На возведение новых школ в будущем году потребуется больше 260 млн., а детских садов - 150 млн. рублей ежегодно.Уже на региональном уровне продолжится переселение граждан из аварийного жилья, на это предусмотрено полмиллиарда рублей. Впервые устанавливаются пониженные налоговые ставки для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, которыми стали пять моногородов. Это должно привлечь новых инвесторов.По словам заместителя министра экономического развития Тульской области Вячеслава Романова, «статус моногорода в регионе имеют Ефремов, Алексин, Суворов, Белёв и рабочий посёлок Первомайский в Щёкинском районе. 15 ноября текущего года Минэкономразвития РФ рассмотрена и одобрена заявка по созданию территории опережающего социально-экономического развития в Ефремове на срок 10 лет. Для получения статуса резидента необходимо инвестировать не менее 25 миллионов рублей и создать не менее 30 новых рабочих мест».





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