Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Щелкунчик:
XVIII телеконкурс
Тульская набережная:
Проект-адреналин


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



15.12.2017 12:40 Тульская Облдума приняла в 2017 году более 100 законов
Вести-Тула

Тульская Облдума приняла в 2017 году более 100 законов

| фото |
Более сотни законов приняли депутаты Тульской областной Думы в этом году. Основной итог - бюджет на 2018-й и последующие плановые два года. Средства заложены на масштабное строительство социально значимых объектов: новых корпусов детской областной больницы, перинатального центра, дома культуры в Дедилове Киреевского района. На возведение новых школ в будущем году потребуется больше 260 млн., а детских садов - 150 млн. рублей ежегодно.

Уже на региональном уровне продолжится переселение граждан из аварийного жилья, на это предусмотрено полмиллиарда рублей. Впервые устанавливаются пониженные налоговые ставки для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, которыми стали пять моногородов. Это должно привлечь новых инвесторов.

По словам заместителя министра экономического развития Тульской области Вячеслава Романова, «статус моногорода в регионе имеют Ефремов, Алексин, Суворов, Белёв и рабочий посёлок Первомайский в Щёкинском районе. 15 ноября текущего года Минэкономразвития РФ рассмотрена и одобрена заявка по созданию территории опережающего социально-экономического развития в Ефремове на срок 10 лет. Для получения статуса резидента необходимо инвестировать не менее 25 миллионов рублей и создать не менее 30 новых рабочих мест».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.