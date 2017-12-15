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15.12.2017 11:57 Три тульских фестиваля названы «Национальными событиями года» Вести-Тула





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Они получат активную информационную поддержку в рамках проекта Национальный календарь событий EventsInRussia.com, анонсы которого не только публикуются в социальных сетях, но и рассылаются представителям туристско-информационных центров, турфирм, отелей, а также национальных туристских офисов VisitRussia за рубежом.



В этом году на соискание статуса «Национальное событие года» было подано 1600 заявок из 74 регионов России, конкурс составил 8 проектов на место в календаре.



Три тульских фестиваля удостоены звания «Национального события года» и включены в ТОП-200 лучших событийных проектов России. Это международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово», театрализованный фестиваль «Толстой Weekend» и новый тульский фестиваль «День пряника».Они получат активную информационную поддержку в рамках проекта Национальный календарь событий EventsInRussia.com, анонсы которого не только публикуются в социальных сетях, но и рассылаются представителям туристско-информационных центров, турфирм, отелей, а также национальных туристских офисов VisitRussia за рубежом.В этом году на соискание статуса «Национальное событие года» было подано 1600 заявок из 74 регионов России, конкурс составил 8 проектов на место в календаре.

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