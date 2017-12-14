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|14.12.2017 11:36 В ДТП в центре Тулы пострадали двое несовершеннолетних
|Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru
Вечеров 13 декабря в Туле на проспекте Ленина молодой человек, управлявший автомобилем «Лада Приора», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновении с автомобилем «Ленд Ровер».
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Лада Приора», девушка 2001 года рождения и пассажир автомобиля «Ленд Ровер», девушка 2002 года рождения, которые после оказания медицинской помощи были отпущены домой. На момент ДТП несовершеннолетние были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря этому получили незначительные травмы.
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