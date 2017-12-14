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НОВОСТИ | Общество



14.12.2017 11:12 Тульская городская Дума отмечает 20-летие
Алексей Еремин



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С конца 1997 года в Туле по сути была возобновлена деятельность органов местного самоуправления. Сама жизнь и непростое время подсказали правильность такого решения. Главой города Тулы на прямых выборах был избран Сергей Казаков. Он и стал председателем гордумы.

По его словам, «…город начал жить по новому уставу, который был принят на всенародном голосовании. Перед нами стояла задача по разработке всей нормативно правовой базы. И надо сказать, что и сегодня город живет, по сути, по тем нормативным документам, которые принимала дума первого созыва. В те годы мы четко понимали, что мы не говорим о бюджете развития и перспективах. Задача была сдержать ситуацию и сделать так что бы жизнь в городе не останавливалась и с этой задачей, я считаю, мы справились».

Время шло и требовало новых решений. И вот по настоящему прорывным, стал 3-созыв. Город и думу, тогда возглавил Владимир Могильников. Новой формой взаимодействия с жителями стали публичные слушания, где рассматривались изменения и дополнения в Устав муниципалитета, проекты бюджета и его исполнение. Реализовывались целевые муниципальные программы. Преобразился и сам город. «Большая работа была проделана по благоустройству, новые цветочницы, фонтаны. Обновление фасадов. Я думаю, что главным стало то что горожане в нас поверили», - говорит Владимир Могильников.

2010 год, избирается дума 4 созыва. Ее отличительной особенностью стал пятилетний срок полномочий и избрание главы города из числа депутатов. В один из периодов им становиться нынешний глава Администрации Тулы Евгений Авилов. «Мы активно ездили по регионам перенимали опыт у коллег. – Рассказывает Евгений Авилов. - Всё что было передовое по инновациям привозили в Тулу. И конечно прошлые созывы, и нынешний это дружный коллектив, который ответственно относится к своей работе, обязанностям как депутатов защитников народа».

Историческим решением, принятым депутатами четвертого созыва, стало объединение Тулы и Ленинского района. Задачи по развитию Тульской агломерации, получившей название «Большая Тула», сегодня решает уже 5 созыв.

По словам главы города Тулы, председателя Тульской городской Думы 5-го созыва Юрия Цкипури, «…за годы работы накоплен богатый опыт, который сегодня позволяет эффективно решать социально-экономические задачи. Тула – современный, динамично развивающийся город, деловой, промышленный и культурный центр. В единой команде с губернатором Тульской области, региональным правительством, областной Думой, администрацией города и, конечно, туляками удалось добиться серьезных преобразований и позитивных перемен в жизни нашего города».

Изменения, которые происходят сегодня в городе-герое, невозможны без участия жителей, инициативных и неравнодушных. «Что качается Общественного совета, то у нас есть и помощники депутатов, и городская Дума, которая оказывает всестороннюю поддержку», - говорит председатель Общественного совета Тулы Олег Золотарев.


















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