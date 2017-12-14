НОВОСТИ | Общество







14.12.2017 10:44 Тульским инвалидам стало проще получить стоматологическую помощь Виталий Моторин





| фото |



Тактильно-звуковая система навигации поможет ориентироваться даже полностью незрячим пациентам. Она проводит до регистратуры, кабинета, или специально оборудованного санузла. А ее напольное покрытие уже понравилось и просто пожилым пациентам. «Ну смотрите она же шершавая, нога не едет, старенькому человеку идти очень удобно, пол не скользит под ногами», - говорит посетительница больницы Надежда Сергеева.



Надежда привела в поликлинику пожилую маму - доступность среды они оценили вместе. А это уже отделение этой же клиники на Кауля. Здесь для колясочников есть лифт и специальная аппаратура, позволяющая не пересаживаться им в обычное кресло. Таким же образом оборудованы пять из одиннадцати филиалов областной стоматологии в регионе.



«Подобным образом будут оборудованы все филиалы. Наша цель, чтобы поликлиника была максимально адоптирована и соблюдены интересы всех наших пациентов», - говорит главный врач Тульской областной стоматологической поликлиники Алексей Эрк.



Реализовать эти амбициозные планы намерены до 2020 года. Понятно, что так выглядят, пока, еще не все учреждения здравоохранения Тульской области. Впрочем, это пример некой идеальной модели медицины, доступной для всех и каждого.

Пандус который не замерзает даже зимой, поскольку в нем установлен подогрев кнопка вызова помощи для инвалидов колясочников и даже вход оборудованный системой для слабовидящих. Это зареченское отделение областной стоматологической поликлиники собрало, пожалуй, все существующие технологии помощи маломобильным группам населения.Тактильно-звуковая система навигации поможет ориентироваться даже полностью незрячим пациентам. Она проводит до регистратуры, кабинета, или специально оборудованного санузла. А ее напольное покрытие уже понравилось и просто пожилым пациентам. «Ну смотрите она же шершавая, нога не едет, старенькому человеку идти очень удобно, пол не скользит под ногами», - говорит посетительница больницы Надежда Сергеева.Надежда привела в поликлинику пожилую маму - доступность среды они оценили вместе. А это уже отделение этой же клиники на Кауля. Здесь для колясочников есть лифт и специальная аппаратура, позволяющая не пересаживаться им в обычное кресло. Таким же образом оборудованы пять из одиннадцати филиалов областной стоматологии в регионе.«Подобным образом будут оборудованы все филиалы. Наша цель, чтобы поликлиника была максимально адоптирована и соблюдены интересы всех наших пациентов», - говорит главный врач Тульской областной стоматологической поликлиники Алексей Эрк.Реализовать эти амбициозные планы намерены до 2020 года. Понятно, что так выглядят, пока, еще не все учреждения здравоохранения Тульской области. Впрочем, это пример некой идеальной модели медицины, доступной для всех и каждого.











Читать @gtrktula

















