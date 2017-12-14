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14.12.2017 10:27 Дюмин проконтролировал ход строительства тульской набережной Алина Фурсенко





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Как рассказал заместитель главы администрации города Тулы Роман Мурзин, «…будет поставлена новая подстанция, мощностью 1,5 мегаватта, проведены новые сети высокого и низкого напряжения. Будет переустроено 1782 м газопровода. Из них 1700 низкого и 82 - среднего давления. Кроме того, будут отремонтированы сети водоснабжения и водоотведения».



А провода, разлиновавшие небо над Металлистов, как тетрадь в линейку, спустят под землю, в кабель-каналы, и уже ничего не будет отвлекать взгляд от старинной лепнины. На самой набережной, то есть, у воды первый этап работ был еще более трудный – в двух стихиях, на суше и в воде. И речь, кстати, не только о мазутных складах и строительном мусоре под кремлевской стеной. Есть задачи и посложнее – изменить ландшафт.«Левый берег реки, то есть, ближний к Кремлю, будет выполаживаться, для того, чтобы была возможность подхода к воде. Практически эти работы ведутся, задача стоит на июль следующего года», - рассказывает заместитель генерального директора ООО «Тульская набережная» Николай Белобрагин.



Пока, кстати, часть места на суше занимает завод, который призван очистить дно старицы от вековых залежей ила, его по подсчетам специалистов нужно достать со дна порядка 28 тысяч тонн. По словам генерального директора ООО «Акватория» Андрея Баринова, «…это оборудование разработано специально для работы в таких стесненных условиях, когда трудно другими методами очистить водоем. Во-первых это позволяет сэкономить тот объем, который вывозится на полигоны, и скорость, в сложных условиях по другому просто невозможно».



Пока завод работает в режиме пуско-наладки, однако именно от него зависит главная часть работ. Ведь в воде, кроме мазута и арматуры есть и по-настоящему опасные сюрпризы. «Это и боеприпасы, и определенные взрывчатые вещества, которые отдельно под надзором силовых структур утилизируются и вывозятся. Я рассчитываю на то, что в скором времени, в обозначенные сроки здесь будет город-сад», - говорит губернатор Тульской области Алексей Дюмин. А обозначенные сроки уже не за горами – буквально следующим летом.





Через тернии, а точнее, сквозь грязь, канавы, и трубы идет проект «Тульская набережная». Тут уж как в медицине, чтобы дать вторую жизнь, нужно сделать вскрытие и хирургическим путем восстановить все жизненно-важные артерии. В центре города, со всех сторон опутанные коммуникациями, сами старинные особняки не были подключены ни к газопроводу, ни к канализации.Как рассказал заместитель главы администрации города Тулы Роман Мурзин, «…будет поставлена новая подстанция, мощностью 1,5 мегаватта, проведены новые сети высокого и низкого напряжения. Будет переустроено 1782 м газопровода. Из них 1700 низкого и 82 - среднего давления. Кроме того, будут отремонтированы сети водоснабжения и водоотведения».А провода, разлиновавшие небо над Металлистов, как тетрадь в линейку, спустят под землю, в кабель-каналы, и уже ничего не будет отвлекать взгляд от старинной лепнины. На самой набережной, то есть, у воды первый этап работ был еще более трудный – в двух стихиях, на суше и в воде. И речь, кстати, не только о мазутных складах и строительном мусоре под кремлевской стеной. Есть задачи и посложнее – изменить ландшафт.«Левый берег реки, то есть, ближний к Кремлю, будет выполаживаться, для того, чтобы была возможность подхода к воде. Практически эти работы ведутся, задача стоит на июль следующего года», - рассказывает заместитель генерального директора ООО «Тульская набережная» Николай Белобрагин.Пока, кстати, часть места на суше занимает завод, который призван очистить дно старицы от вековых залежей ила, его по подсчетам специалистов нужно достать со дна порядка 28 тысяч тонн. По словам генерального директора ООО «Акватория» Андрея Баринова, «…это оборудование разработано специально для работы в таких стесненных условиях, когда трудно другими методами очистить водоем. Во-первых это позволяет сэкономить тот объем, который вывозится на полигоны, и скорость, в сложных условиях по другому просто невозможно».Пока завод работает в режиме пуско-наладки, однако именно от него зависит главная часть работ. Ведь в воде, кроме мазута и арматуры есть и по-настоящему опасные сюрпризы. «Это и боеприпасы, и определенные взрывчатые вещества, которые отдельно под надзором силовых структур утилизируются и вывозятся. Я рассчитываю на то, что в скором времени, в обозначенные сроки здесь будет город-сад», - говорит губернатор Тульской области Алексей Дюмин. А обозначенные сроки уже не за горами – буквально следующим летом.











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