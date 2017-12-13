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13.12.2017 20:08 В 2018 году в регионе планируют отремонтировать около 200 км дорог "Вести-Тула"





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Велась работа по ремонту 3-х мостов, на 2-х работы завершены. Исходя из прогноза бюджета на 2018 год, министерством планируется отремонтировать еще порядка 200 км. Одной из главных тем также стала и готовность дорог к зимнему периоду.



«В рамках подготовки дорог к зимнему периоду, был произведен объезд всех участков дорог, проверено состояние дорожной техники, все запасы соли и песка были доставлены на участки. В настоящее время подготовлена противогололедная смесь, которая также размещена на участках в необходимом объеме», - сообщил Родион Дудник.

В рамках реализации проекта «Безопасные качественные дороги» в Тульской области отремонтировано 107 участков автомобильных дорог в семи муниципальных образованиях. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник на заседании правительства.Велась работа по ремонту 3-х мостов, на 2-х работы завершены. Исходя из прогноза бюджета на 2018 год, министерством планируется отремонтировать еще порядка 200 км. Одной из главных тем также стала и готовность дорог к зимнему периоду.«В рамках подготовки дорог к зимнему периоду, был произведен объезд всех участков дорог, проверено состояние дорожной техники, все запасы соли и песка были доставлены на участки. В настоящее время подготовлена противогололедная смесь, которая также размещена на участках в необходимом объеме», - сообщил Родион Дудник.









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