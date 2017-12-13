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13.12.2017 18:31 Тульский вуз стал участников форума «Опорные университеты – драйверы развития регионов» "Вести-Тула"





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По словам ректора ТулГУ Михаила Грязева, планируется выполнить научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ только в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса на сумму превышающую 100 млн. руб., создать семь межкафедральных научно-лабораторных центров. А это в свою очередь даст импульс и для научных разработок и для передовых производств на тульских предприятиях ОПК.







Делегация Тульской области приняла участие в межвузовском форуме «Опорные университеты – драйверы развития регионов», проводимом Министерством образования и науки России. Форум прошел в Белгороде. Как известно ТулГУ, являясь опорным вузом, принимает участие в реализации стратегического проекта программы, связанной с оборонно-промышленным комплексомПо словам ректора ТулГУ Михаила Грязева, планируется выполнить научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ только в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса на сумму превышающую 100 млн. руб., создать семь межкафедральных научно-лабораторных центров. А это в свою очередь даст импульс и для научных разработок и для передовых производств на тульских предприятиях ОПК.

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