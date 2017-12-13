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13.12.2017 15:55 Физкультура и спорт станут более доступными для жителей региона "Вести-Тула"





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Планируется реконструировать велотрек, завершить строительство двух ФОКов в Узловой и Веневе, достроить ледовый дворец на 3 тыс. мест на Восточном обводе в Туле. Реализация этих проектов сделает спорт более доступным, а значит, больше людей смогут поддерживать себя в хорошей физической форме.



Стоит также отметить, что и уходящий год стал достаточно богатым на спортивные события. На межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях спортсменами региона было завоевано 1156 медалей. Стали развиваться новые для нашего региона виды спорта: регби, бейсбол, американский футбол и киберспорт.



«В 2016 году в муниципальных образованиях региона было проведено около 3250 спортивных мероприятий различной направленности. Кроме того, прошло более 290 областных соревнований. Что касается планов на будущее, то сейчас, например, ведутся переговоры о проведении в Тульской области первенства мира по рукопашному бою», - рассказал председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев.



В наступающем году физическая культура и спорт станут доступнее для населения. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев.Планируется реконструировать велотрек, завершить строительство двух ФОКов в Узловой и Веневе, достроить ледовый дворец на 3 тыс. мест на Восточном обводе в Туле. Реализация этих проектов сделает спорт более доступным, а значит, больше людей смогут поддерживать себя в хорошей физической форме.Стоит также отметить, что и уходящий год стал достаточно богатым на спортивные события. На межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях спортсменами региона было завоевано 1156 медалей. Стали развиваться новые для нашего региона виды спорта: регби, бейсбол, американский футбол и киберспорт.«В 2016 году в муниципальных образованиях региона было проведено около 3250 спортивных мероприятий различной направленности. Кроме того, прошло более 290 областных соревнований. Что касается планов на будущее, то сейчас, например, ведутся переговоры о проведении в Тульской области первенства мира по рукопашному бою», - рассказал председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев.













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