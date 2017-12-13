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|13.12.2017 15:35 Коррупция нанесла Тульскому региону ущерб в 100 миллионов рублей
|"Вести-Тула"
Сегодня в прокуратуре Тульской области прошло координационное совещание руководителей правоохранительных органов, на котором был рассмотрен вопрос борьбы с коррупцией в нашей губернии.
Прокурор Тульской области Александр Козлов отметил, что «…из общего числа зарегистрированных преступлений 11 выявлено по материалам прокурорских проверок, 108 – по материалам оперативно-розыскной деятельности. Несмотря на рост таких показателей, самоуспокоения допускать нельзя. Прокуроры недостаточно уделяют внимания проверкам исполнения бюджетного законодательства, законодательства о закупочной деятельности, об использовании государственного и муниципального имущества».
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