НОВОСТИ | Общество







13.12.2017 15:00 Туляки забрали из библиотек более 500 списанных книг Вести-Тула





| фото |



Подобная акция проводилась в Туле впервые. Ее участниками стали семь библиотек и 128 книгочеев, от студентов до пенсионеров. В двух библиотеках - Интеллект-центре библиотеки имени Л. Н. Толстого и Библиотечно-информационном комплексе - жители взяли на домашнюю полку все издания, заявленные в списках.



Тульские библиотекари - в роли меценатов-благотворителей. Вполне допустимо назвать их так в свете организованной ими акции «Списанные издания – на домашнюю полку». Таковых было заявлено к передаче горожанам 575 экземпляров. 508 - забрали, следовательно, более полутысячи книг, списанных из библиотечных фондов, получили вторую жизнь.Подобная акция проводилась в Туле впервые. Ее участниками стали семь библиотек и 128 книгочеев, от студентов до пенсионеров. В двух библиотеках - Интеллект-центре библиотеки имени Л. Н. Толстого и Библиотечно-информационном комплексе - жители взяли на домашнюю полку все издания, заявленные в списках.

Читать @gtrktula

















