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13.12.2017 14:11 Тулякам предложили благоустроить город по своему вкусу Вести-Тула





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Как сообщил первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, «эти два общественных пространства расположены центре Тулы – площадь перед Городским концертным залом на улице Советской и территория между площадью Победы и улицей Болдина. Эти территории, на мой взгляд, требуют благоустройства. Необходимо их осовременить».



Возможность благоустроить Тулу по своему вкусу появилась у каждого туляка. Накануне прошли общественные слушания по благоустройству двух мест отдыха. Были рассмотрены проекты, разработанные специально для Тулы специалистами КБ «Стрелка». Неравнодушные жители областной столицы могли высказаться по поводу новшеств и внести свои коррективы в планы благоустройства.Как сообщил первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, «эти два общественных пространства расположены центре Тулы – площадь перед Городским концертным залом на улице Советской и территория между площадью Победы и улицей Болдина. Эти территории, на мой взгляд, требуют благоустройства. Необходимо их осовременить».





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