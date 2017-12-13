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|13.12.2017 14:00 В Туле по «Народному бюджету» появился сквер имени Бориса Сафонова
|Вести-Тула
На улице Демонстрации в Туле теперь есть сквер имени дважды Героя Советского Союза, военного летчика, уроженца Плавского района Бориса Сафонова. Новый объект появился благодаря программе «Народный бюджет».
Работы по установке памятника, благоустройству и озеленению территории, устройству пешеходных дорожек, наружного освещения, системы автоматического полива газона обошлись в сумму почти 4 миллиона рублей. Всего в программе в этом году участвуют 59 объектов, в следующем их будет 67.
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