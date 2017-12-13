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|13.12.2017 13:47 Российские ревматологи приехали в Тулу на «Насоновские чтения»
|Вести-Тула
В Тульской областной клинической больнице открылась Межрегиональная научно-практическая конференция «Насоновские чтения». В ней принимают участие врачи общей практики, ревматологи, терапевты, сотрудники Медицинского института ТулГУ. Своим опытом, новыми наработками и достижениями в ревматологии с ними делятся столичные специалисты, организаторы здравоохранения.
Как рассказала заведующая ревматологическим отделением Тульской областной клинической больницы Татьяна Сальникова, «наше отделение организовано в 1995 году. В организации принимала участие сама Валентина Александровна Насонова, в честь которой теперь ежегодно проводятся чтения. Такая научная конференция позволяет ревматологам Тульской области плотно общаться с ведущими сотрудниками Института ревматологии, обмениваться опытом, знаниями».
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