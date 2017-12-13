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НОВОСТИ | Общество



13.12.2017 12:58 Вой сирен в Туле оказался проверкой системы
Вести-Тула



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Туляки сегодня утром могли слышать вой сирены. Это была плановая проверка региональной системы централизованного оповещения населения области.
Такие проверки Главное управление МЧС России по Тульской области организовывает регулярно.

Сигнал доводится при помощи наружных электросирен, уличных громкоговорителей и средств массовой информации по радио, ряду телеканалов.












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