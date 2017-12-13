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13.12.2017 11:33 На помощь плавским медикам и пациентам пришла «Инфоклиника» Анастасия Октябрьская





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- Вам удобно на какое число? Давайте посмотрим.



Чтобы задать этот вопрос две недели назад, Ольге Егоровне Прокошиной надо было бы ехать за восемь километров в Плавскую районную больницу. Но и там этого специалиста сейчас нет. Отправили бы в Тулу. А сегодня записаться к нему она может в пешей доступности от дома через «Инфоклинику», доступ к которой теперь есть в местном ФАПе.



«Сейчас в электронном виде я направила больного к врачу. Врач там открывает историю болезни и смотрит всё, с чем ко мне пришёл больной, какие у него здесь проведены обследования», - рассказала заведующая Волхонщинским фельдшерско-акушерским пунктом Ирина Еремеева.



Кроме того, в эту систему вносятся и результаты анализов. Потому сделав кардиограмму в областном центре, за результатами Ольга Егоровна пойдёт в местный фельдшерско-акушерский пункт. «Инфоклиника» удобна – в один голос говорят и пациенты, и сами медработники.



По словам главного врача ГУЗ «Плавская ЦРБ имени С.С. Гагарина Вячеслава Куликова, «медицинский работник наконец-то реально ощущает себя частью единой системы. Конечно, есть определённые трудности, связанные с возрастом наших работников и с низкой компьютерной грамотностью. Но, я надеюсь, это временные трудности, которые мы преодолеем».



За пределами села Интернетом, конечно, уже никого не удивишь. Но здесь, в глубинке, он и вправду был необходим. Заведующая местным ФАПом отныне спокойна. «Я отпускаю больного с уверенностью, что он едет дальше, и его лечение будет продолжаться», - говорит Ирина Еремеева.



- Ирина Юрьевна, мне можно записаться к кардиологу?- Вам удобно на какое число? Давайте посмотрим.Чтобы задать этот вопрос две недели назад, Ольге Егоровне Прокошиной надо было бы ехать за восемь километров в Плавскую районную больницу. Но и там этого специалиста сейчас нет. Отправили бы в Тулу. А сегодня записаться к нему она может в пешей доступности от дома через «Инфоклинику», доступ к которой теперь есть в местном ФАПе.«Сейчас в электронном виде я направила больного к врачу. Врач там открывает историю болезни и смотрит всё, с чем ко мне пришёл больной, какие у него здесь проведены обследования», - рассказала заведующая Волхонщинским фельдшерско-акушерским пунктом Ирина Еремеева.Кроме того, в эту систему вносятся и результаты анализов. Потому сделав кардиограмму в областном центре, за результатами Ольга Егоровна пойдёт в местный фельдшерско-акушерский пункт. «Инфоклиника» удобна – в один голос говорят и пациенты, и сами медработники.По словам главного врача ГУЗ «Плавская ЦРБ имени С.С. Гагарина Вячеслава Куликова, «медицинский работник наконец-то реально ощущает себя частью единой системы. Конечно, есть определённые трудности, связанные с возрастом наших работников и с низкой компьютерной грамотностью. Но, я надеюсь, это временные трудности, которые мы преодолеем».За пределами села Интернетом, конечно, уже никого не удивишь. Но здесь, в глубинке, он и вправду был необходим. Заведующая местным ФАПом отныне спокойна. «Я отпускаю больного с уверенностью, что он едет дальше, и его лечение будет продолжаться», - говорит Ирина Еремеева.





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