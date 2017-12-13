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13.12.2017 10:26 Алексей Дюмин поработал консультантом Телефона доверия губернатора Виталий Моторин





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8-800-200-71-02 – пожалуй, самый популярный телефонный номер в Тульской области. Набирая цифры Телефона доверия губернатора, вы попадаете в этот колл-центр, куда каждый день поступает более 10 тысяч звонков.



«Мы греем воздух, природу подогреваем», - так, не теряя чувства юмора, один из жителей Тулы начал с губернатором разговор о неисправной теплотрассе. Изоляция, говорит, местами отсутствует.



- Отписывались, что в этом году отремонтируют в мае месяце, но май прошел, уже декабрь заканчивается.



- Если вам дали ответ, что в этом году ее отремонтируют, значит, я даю вам слово, что в этом году теплотрассу сделают, - ответил губернатор.



Коммунальных и бытовых жалоб, понятно дело, очень много. Как рассказала консультант Центра информационных технологий Тульской области Наталья Дроздова, «в зимний период большое количество жалоб на неубранный снег, осенью - большое количество жалоб по началу отопительного сезона, лето - вопросы водоснабжения».



Из полутора миллионов принятых в этом году звонков значительная часть была сделана по поводу записи к врачу - есть в этом центре и такая функция, а так же записи в МФЦ. Всего эти специалисты принимают сообщения на более чем 15 горячих линиях.



«Здесь работают настоящие профессионалы, они молодые симпатичные, хрупкие, но на их плечи возложена очень серьезная и ответственная работа – работа с нашими гражданами, потому что любой звонок - это крик души», - заметил губернатор Алексей Дюмин.



Так было, например, в случае с жительницей Волова. Ее ребенку-инвалиду местные органы соцзащиты отказали в визите на губернаторскую елку. «Я буду узнавать, по какой причине вам отказали. Я вас лично с ребенком приглашаю на губернаторскую елку и буду рад вас видеть», - сказал глава региона.



В завершении своего визита в колл-центр Алексей Дюмин пообщался с сотрудниками и заявил, что и впредь будет практиковать такие формы работы с обращениями граждан. В том, что проблемами звонивших сегодня теперь займутся, можно уж точно не сомневаться.



Звонивших на Телефон доверия губернатора во Всероссийский день приема граждан ждал сюрприз. Связаться с Алексеем Дюминым они могли куда быстрее, чем ожидали - глава региона сам занял одно из рабочих мест специалистов своего телефона доверия и отвечал на звонки граждан.8-800-200-71-02 – пожалуй, самый популярный телефонный номер в Тульской области. Набирая цифры Телефона доверия губернатора, вы попадаете в этот колл-центр, куда каждый день поступает более 10 тысяч звонков.«Мы греем воздух, природу подогреваем», - так, не теряя чувства юмора, один из жителей Тулы начал с губернатором разговор о неисправной теплотрассе. Изоляция, говорит, местами отсутствует.- Отписывались, что в этом году отремонтируют в мае месяце, но май прошел, уже декабрь заканчивается.- Если вам дали ответ, что в этом году ее отремонтируют, значит, я даю вам слово, что в этом году теплотрассу сделают, - ответил губернатор.Коммунальных и бытовых жалоб, понятно дело, очень много. Как рассказала консультант Центра информационных технологий Тульской области Наталья Дроздова, «в зимний период большое количество жалоб на неубранный снег, осенью - большое количество жалоб по началу отопительного сезона, лето - вопросы водоснабжения».Из полутора миллионов принятых в этом году звонков значительная часть была сделана по поводу записи к врачу - есть в этом центре и такая функция, а так же записи в МФЦ. Всего эти специалисты принимают сообщения на более чем 15 горячих линиях.«Здесь работают настоящие профессионалы, они молодые симпатичные, хрупкие, но на их плечи возложена очень серьезная и ответственная работа – работа с нашими гражданами, потому что любой звонок - это крик души», - заметил губернатор Алексей Дюмин.Так было, например, в случае с жительницей Волова. Ее ребенку-инвалиду местные органы соцзащиты отказали в визите на губернаторскую елку. «Я буду узнавать, по какой причине вам отказали. Я вас лично с ребенком приглашаю на губернаторскую елку и буду рад вас видеть», - сказал глава региона.В завершении своего визита в колл-центр Алексей Дюмин пообщался с сотрудниками и заявил, что и впредь будет практиковать такие формы работы с обращениями граждан. В том, что проблемами звонивших сегодня теперь займутся, можно уж точно не сомневаться.







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