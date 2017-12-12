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НОВОСТИ | Общество



12.12.2017 19:12 Около Тульского музея оружия «гуляет» «Ураган»
Вести-Тула

Это система залпового огня, разработка тульского «Сплава»

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Экспозиция под открытым небом «Стальные стражи» у Тульского музея оружия пополнилась «Ураганом». Это система залпового огня, разработка тульского «Сплава» под руководством главного конструктора Александра Ганичева. Была принята на вооружение в 1975 году. Боевая машина прибыла из войсковой части города Иркутска. Как указано в паспорте изделия, с конвейера завода-изготовителя она сошла в апреле 1989 года. За время своей службы сменила три воинские части.

В 2016 году Министерство обороны РФ списало боевую машину.
Как рассказала научный сотрудник музея Александра Гладина, «это промежуточный вариант между машинами «Град» и «Смерч». Поражающая способность до 35 километров, возможность дистанционного минирования местности. Этим ценным экспонатом мы завершили часть, посвящённую реактивным системам залпового огня».
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