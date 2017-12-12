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12.12.2017 19:12 Около Тульского музея оружия «гуляет» «Ураган» Вести-Тула





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В 2016 году Министерство обороны РФ списало боевую машину.

Как рассказала научный сотрудник музея Александра Гладина, «это промежуточный вариант между машинами «Град» и «Смерч». Поражающая способность до 35 километров, возможность дистанционного минирования местности. Этим ценным экспонатом мы завершили часть, посвящённую реактивным системам залпового огня».



Экспозиция под открытым небом «Стальные стражи» у Тульского музея оружия пополнилась «Ураганом». Это система залпового огня, разработка тульского «Сплава» под руководством главного конструктора Александра Ганичева. Была принята на вооружение в 1975 году. Боевая машина прибыла из войсковой части города Иркутска. Как указано в паспорте изделия, с конвейера завода-изготовителя она сошла в апреле 1989 года. За время своей службы сменила три воинские части.В 2016 году Министерство обороны РФ списало боевую машину.Как рассказала научный сотрудник музея Александра Гладина, «это промежуточный вариант между машинами «Град» и «Смерч». Поражающая способность до 35 километров, возможность дистанционного минирования местности. Этим ценным экспонатом мы завершили часть, посвящённую реактивным системам залпового огня».





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