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12.12.2017 18:47 «Тульские парки» надеются на погоду, чтобы реализовать всё задуманное Вести-Тула





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Как сообщил на пресс-конференции в Правительстве Тульской области директор ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Журавлёв, «мы рассчитываем на соответствующие погодные условия, чтобы основным направлением проекта в январе стал «Звёздный лёд». На катке будут организованы тренировки для самых маленьких с 1 по 7 января в Центральном парке. Направление «Звёздный лёд» предполагает выступление представителей Федерации фигурного катания».



На протяжении всех зимних каникул праздничное настроение будут создавать и «Тульские парки». Мастер-классы по созданию тематических поделок, рождественские ярмарки, семейные эстафеты и танцплощадки. А уже 16 декабря открывает свои двери Резиденция Деда Мороза в Белоусовском парке.Как сообщил на пресс-конференции в Правительстве Тульской области директор ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Журавлёв, «мы рассчитываем на соответствующие погодные условия, чтобы основным направлением проекта в январе стал «Звёздный лёд». На катке будут организованы тренировки для самых маленьких с 1 по 7 января в Центральном парке. Направление «Звёздный лёд» предполагает выступление представителей Федерации фигурного катания».





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