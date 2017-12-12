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НОВОСТИ | Общество



12.12.2017 18:39 В День Конституции РФ 26 туляков получили награды
Кира Черьевская

В День Конституции РФ 26 туляков получили награды

| фото |
Ордена почёта, дружбы, знаки отличия, звания заслуженных работников, медали, почётные грамоты - 26 наград получили люди самых разных профессий: работники оборонно-промышленного комплекса, учителя, представители Правительства региона, сотрудники Росгвардии.

«Дорогие друзья, все вы, находящиеся в этом зале, - гордость Тульской области. Спасибо за ваш большой, нужный, необходимый и созидательный труд. Я сердечно поздравляю вас, ваши семьи, всех жителей Тульской области с Днем Конституции», - сказал губернатор Алексей Дюмин.

Медали «Честь и мужество» сегодня получили напарники Сергей Лазарев и Вадим Родионов. Уже несколько лет они несут службу в группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Медали получили за захват преступника в 2015 году на Косой Горе. Тогда по сигналу тревоги они незамедлительно выехали на место происшествия и, увидев в доме несколько трупов и двоих раненых, сориентировались в ситуации и задержали подозреваемого.

В Год экологии отметили почётной грамотой труд Вадима Баранова - председателя региональной общественной организации «Экологическая защита», в которой акцент сделан на то, чтобы научить детей беречь природу. В рядах «зелёных» уже более 400 школьников, ребята высадили свыше 4000 деревьев.

Для развития и процветания страны ценен труд каждого гражданина России. И в той или иной мере он приносит пользу. Всегда приятно, когда его замечают и оценивают по достоинству.













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