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12.12.2017 17:09 Новогодние мероприятия в Тульской области прошли культурный фильтр Вести-Тула





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В ночь с 31 на 1 января туляки и гости оружейной столицы смогут встретить Новый год на площади Ленина. Всех ждет программа с участием звезд российской эстрады, караоке, катания на коньках, в собачьих упряжках и традиционные игры и угощения.



О том, что запланировано, журналистам сегодня рассказала на пресс-конференции министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина: «Муниципальные, региональные учреждения подали нам более 2000 мероприятий. Мы их отфильтровали, и на большой афише размещаются только более 1100 мероприятий. Отмечу активность музеев. Все они представят новогодние программы. В Музее оружия уже сейчас работает Мастерская Деда Мороза у маленькой ёлки. В начале января спектакль будет уже у большой ёлки на пятом этаже совместно с обществом детей-инвалидов «Маленькая страна – мы есть».



Как никогда масштабно в этом году пройдут новогодние гуляния в Туле. На треть увеличилось количество детей, которые посетят губернскую елку бесплатно: в цирке, ТЮЗе, театре драмы и филармонии. 23 декабря впервые откроется елка в кремле, с играми, квестами и интерактивными спектаклями, а уже 19 числа состоится открытие главной праздничной елки города с Дедом Морозом из Великого Устюга.В ночь с 31 на 1 января туляки и гости оружейной столицы смогут встретить Новый год на площади Ленина. Всех ждет программа с участием звезд российской эстрады, караоке, катания на коньках, в собачьих упряжках и традиционные игры и угощения.О том, что запланировано, журналистам сегодня рассказала на пресс-конференции министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина: «Муниципальные, региональные учреждения подали нам более 2000 мероприятий. Мы их отфильтровали, и на большой афише размещаются только более 1100 мероприятий. Отмечу активность музеев. Все они представят новогодние программы. В Музее оружия уже сейчас работает Мастерская Деда Мороза у маленькой ёлки. В начале января спектакль будет уже у большой ёлки на пятом этаже совместно с обществом детей-инвалидов «Маленькая страна – мы есть».





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