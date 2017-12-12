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12.12.2017 16:25 Бюджет Тулы-2018 принят София Гафарова





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Выплата зарплаты бюджетникам увеличится на четыре процента. Например, у учителей дополнительного образования и работников культуры зарплата станет больше на 3 и 4 тысячи рублей соответственно. 140 миллионов будет потрачено на выкуп зданий детских садов в микрорайоне Левобережный и селе Зайцево. В сфере ЖКХ в бюджете появится новая статья расходов на замену лифтов в многоквартирных домах.



Как сообщил заместитель председателя Тульской городской Думы Виктор Осташев, «на 2018 год запланирован ремонт или замена 75 лифтов. В бюджете заложили средства больше 30 миллионов рублей. Порядок, как это будет осуществляться, в какой последовательности и какие лифты заменят, будет разработан отдельно администрацией города Тулы».



Стоит отметить реализацию программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. При софинансировании с областным бюджетом планируется расселить 32 аварийных дома. Как было отмечено, по-прежнему пристальное внимание будет уделено ремонту дорог, на это уйдёт порядка полумиллиарда рублей. На благоустройство города потратят в 1,5 раза больше средств, чем было заложено в 2017 году.



На этом сразу в двух чтениях бюджет города Тулы на 2018 год был принят.



25 муниципальных программ – на них основан городской бюджет Тулы в 2018 году. Программы составят 90 процентов всех расходов. Как и прежде, львиная доля средств уйдет на социальную сферу.Выплата зарплаты бюджетникам увеличится на четыре процента. Например, у учителей дополнительного образования и работников культуры зарплата станет больше на 3 и 4 тысячи рублей соответственно. 140 миллионов будет потрачено на выкуп зданий детских садов в микрорайоне Левобережный и селе Зайцево. В сфере ЖКХ в бюджете появится новая статья расходов на замену лифтов в многоквартирных домах.Как сообщил заместитель председателя Тульской городской Думы Виктор Осташев, «на 2018 год запланирован ремонт или замена 75 лифтов. В бюджете заложили средства больше 30 миллионов рублей. Порядок, как это будет осуществляться, в какой последовательности и какие лифты заменят, будет разработан отдельно администрацией города Тулы».Стоит отметить реализацию программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. При софинансировании с областным бюджетом планируется расселить 32 аварийных дома. Как было отмечено, по-прежнему пристальное внимание будет уделено ремонту дорог, на это уйдёт порядка полумиллиарда рублей. На благоустройство города потратят в 1,5 раза больше средств, чем было заложено в 2017 году.На этом сразу в двух чтениях бюджет города Тулы на 2018 год был принят.





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