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12.12.2017 15:47 В Тульской области заболеваемость ОРВИ пока ниже эпидпорога Вести-Тула





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В результате лабораторного мониторинга выявлено, что это вирусы не гриппозной этиологии. В области от гриппа привито более 600 тысяч человек, а это более 40 процентов населения.



Без малого 6300 случаев заболеваний ОРВИ зарегистрировано за прошедшую неделю в Тульской области. Эти цифры ниже эпидемического порога на 27%. В Туле почти 3100 заболевших, что также ниже эпидпорога.В результате лабораторного мониторинга выявлено, что это вирусы не гриппозной этиологии. В области от гриппа привито более 600 тысяч человек, а это более 40 процентов населения.

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