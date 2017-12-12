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12.12.2017 12:39 Тульская облдума приняла 17 законов социальной направленности "Вести-Тула"





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Это один из семнадцати законов социальной направленности, которые были приняты в этом году областной Думой. Всего было внесено 104 законопроекта, из них губернатором области - 90. И 83 уже приняты, 7 ещё на рассмотрении. Результаты их реализации и действенность на практике обсуждали на заседании правительства области, на котором присутствовал и председатель регионального парламента.



«198 законопроектов были внесены с февраля 2016 года. – Отметил председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. – 176 из них были внесены правительством и губернатором. Некоторые законопроекты стали пилотными в ЦФО».



А началось заседание с обращения граждан. Из ряда вон выходящая ситуация сложилась в деревне Гайтурово Ясногорского района. Жители сообщили, что так и не дождались запланированного ремонта дороги. Деньги на эти цели были выделены, но в течение года работы не проводились.



«Позвонив в администрацию, заявитель получил ответ, что бюджетные средства на дорогу выделяться не будут. Для решения вопроса предложено собрать деньги с жителей. Тот чиновник, который сделал это ложное заявление, должен быть уволен сразу после нашего совещания. А то обещание, которое вы дали жителям – надо исполнить», - сказал губернатор Алексей Дюмин, обращаясь к главе Ясногорского района.

Лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, теперь зачисляются на полное государственное обеспечение до конца обучения, пользуются бесплатным проездом и социальной стипендией при предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям.Это один из семнадцати законов социальной направленности, которые были приняты в этом году областной Думой. Всего было внесено 104 законопроекта, из них губернатором области - 90. И 83 уже приняты, 7 ещё на рассмотрении. Результаты их реализации и действенность на практике обсуждали на заседании правительства области, на котором присутствовал и председатель регионального парламента.«198 законопроектов были внесены с февраля 2016 года. – Отметил председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. – 176 из них были внесены правительством и губернатором. Некоторые законопроекты стали пилотными в ЦФО».А началось заседание с обращения граждан. Из ряда вон выходящая ситуация сложилась в деревне Гайтурово Ясногорского района. Жители сообщили, что так и не дождались запланированного ремонта дороги. Деньги на эти цели были выделены, но в течение года работы не проводились.«Позвонив в администрацию, заявитель получил ответ, что бюджетные средства на дорогу выделяться не будут. Для решения вопроса предложено собрать деньги с жителей. Тот чиновник, который сделал это ложное заявление, должен быть уволен сразу после нашего совещания. А то обещание, которое вы дали жителям – надо исполнить», - сказал губернатор Алексей Дюмин, обращаясь к главе Ясногорского района.











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