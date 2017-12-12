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|12.12.2017 12:24 В Туле обсудят проекты благоустройства мест отдыха горожан
|"Вести-Тула"
Сегодня в 18:30 в конференц-зале Музейно-выставочного комплекса Тульского кремля состоится обсуждение проектов благоустройства мест отдыха туляков. Будут представлены проекты площади Победы и улицы Советской (от Коминтерна до Металлистов). Предполагается, что эти пространства будут благоустроены по программе «Формирование современной городской среды».
На площади Победы предусмотрены замена дорожного покрытия, организация освещения, высадка деревьев, обустройство амфитеатра с кафе. На улице Советской появится рекреационная и пешеходная зоны, планируется озеленение и организация освещения площади. Обсуждение пройдет в форме проектного семинара. К участию приглашаются все заинтересованные туляки. Регистрация по телефонам или по электронной почте. 8 (4872) 55-03-93, 8-905-111-93-13 или по электронной почте: kozhuhovatn@cityadm.tula.ru.
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