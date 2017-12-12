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12.12.2017 12:24 В Туле обсудят проекты благоустройства мест отдыха горожан "Вести-Тула"





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На площади Победы предусмотрены замена дорожного покрытия, организация освещения, высадка деревьев, обустройство амфитеатра с кафе. На улице Советской появится рекреационная и пешеходная зоны, планируется озеленение и организация освещения площади. Обсуждение пройдет в форме проектного семинара. К участию приглашаются все заинтересованные туляки. Регистрация по телефонам или по электронной почте. 8 (4872) 55-03-93, 8-905-111-93-13 или по электронной почте: kozhuhovatn@cityadm.tula.ru.





Сегодня в 18:30 в конференц-зале Музейно-выставочного комплекса Тульского кремля состоится обсуждение проектов благоустройства мест отдыха туляков. Будут представлены проекты площади Победы и улицы Советской (от Коминтерна до Металлистов). Предполагается, что эти пространства будут благоустроены по программе «Формирование современной городской среды».На площади Победы предусмотрены замена дорожного покрытия, организация освещения, высадка деревьев, обустройство амфитеатра с кафе. На улице Советской появится рекреационная и пешеходная зоны, планируется озеленение и организация освещения площади. Обсуждение пройдет в форме проектного семинара. К участию приглашаются все заинтересованные туляки. Регистрация по телефонам или по электронной почте. 8 (4872) 55-03-93, 8-905-111-93-13 или по электронной почте: kozhuhovatn@cityadm.tula.ru.

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