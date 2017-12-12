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12.12.2017 11:32 С начала года в регионе выявлено около 4 тыс. пьяных водителей Анастасия Октябрьская





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Если водитель не согласен с показаниями, он вправе поехать в Наркологический диспансер и пройти эту процедуру там. «Герой» субботнего рейда хоть и долго сопротивлялся, но в конце концов с обвинениями инспекторов согласился. Теперь его ждёт суд.



Как рассказал инспектор ОБ ДПС по городу Туле Владимир Жигунов, «…водителю грозит административное наказание в виде лишения права управления на срок от полутора до двух лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное совершение данного преступления в состоянии опьянения водителю грозит уже уголовная ответственность по статье 264». А это уже до трёхсот тысяч штрафа и до двух лет лишения свободы.



«С начала года выявлено и пресечено около 4 тысяч фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Осуждено порядка 500 человек за факты повторного управления тс в состоянии алкогольного опьянения», - рассказывает заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тульской области Елена Шалагинова.



И это только те, что попались на глаза инспекторам. Казалось бы, с таким серьезным наказанием, ответ на вопрос «пить или не пить» должен быть очевидным. Но сколько бы Госавтоинспекция не напоминала и не предупреждала, увы, находятся еще те, кому градус в крови дороже жизни.





Улица Доватора, Пролетарский район. Можно сказать окраина оружейной столицы. Здесь и днём немноголюдно. А ночью уж точно не увидишь встречную машину. Тем более патрульную. В надежде на это водитель чёрного Мерседеса, видимо, и сел за руль, приняв на грудь. Прибор показал 0,4 промилле. А это почти в три раза превышает допустимую норму.Если водитель не согласен с показаниями, он вправе поехать в Наркологический диспансер и пройти эту процедуру там. «Герой» субботнего рейда хоть и долго сопротивлялся, но в конце концов с обвинениями инспекторов согласился. Теперь его ждёт суд.Как рассказал инспектор ОБ ДПС по городу Туле Владимир Жигунов, «…водителю грозит административное наказание в виде лишения права управления на срок от полутора до двух лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное совершение данного преступления в состоянии опьянения водителю грозит уже уголовная ответственность по статье 264». А это уже до трёхсот тысяч штрафа и до двух лет лишения свободы.«С начала года выявлено и пресечено около 4 тысяч фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Осуждено порядка 500 человек за факты повторного управления тс в состоянии алкогольного опьянения», - рассказывает заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тульской области Елена Шалагинова.И это только те, что попались на глаза инспекторам. Казалось бы, с таким серьезным наказанием, ответ на вопрос «пить или не пить» должен быть очевидным. Но сколько бы Госавтоинспекция не напоминала и не предупреждала, увы, находятся еще те, кому градус в крови дороже жизни.











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