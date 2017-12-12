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|12.12.2017 11:16 Гости Чемпионата мира по футболу отведают тульских пряников
|"Вести-Тула"
В 17 муниципальных образованиях Тульской области будет введена карта «Забота», по которой люди смогут получать скидку в магазинах, аптеках и предприятиях разного рода услуг от 3 до 10%. Об этом накануне сообщили на совещании правительства региона.
Также губернатор Алексей Дюмин сообщил, что тульский пряник вошёл в число семи яств, которые прошли рейтинг ФИФА, и станет десертом в меню общественного питания в городах, где будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу.
Министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что «…вес пряника составит 140 граммов. Верхняя часть будет выполнена в виде матрешки, а нижняя – виде футбольного мяча. Планируется, что на каждом матче будет реализовываться от 3 до 6 тысяч штук пряников».
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