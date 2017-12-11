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|11.12.2017 19:21 Прославленные хоккеисты устроили юным тулякам настоящий праздник
|Алексей Еремин
Сегодня в Туле на ледовой арене «Тропик» прошёл мастер-класс для юных хоккеистов спортивной школы «Дельфин» от легендарного вратаря Мышкина и хоккеиста Игоря Тузика. Прославленные спортсмены устроили настоящий праздник спорта не только для юных спортсменов, их родителей, но и для хоккеистов-любителей.
«Приятно видеть людей ведущих здоровый образ жизни. – Говорит Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Владимир Мышкин. – Отвлечь детей от улицы, от плохих компаний – важная государственная задача».
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