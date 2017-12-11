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11.12.2017 19:06 В Туле задержали подозреваемых в совершении разбоя "Вести-Тула"





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Втроём злоумышленники забрали из квартиры жертвы различные вещи, ноутбук, мобильный телефон, планшетный компьютер. Затем, похитители скрылись, а потерпевшая, освободившись, обратилась в полицию.



Как сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, «…полицейские выяснили, что к разбойному нападению причастны две женщины, одна из которых ранее судима и находилась в федеральном розыске за аналогичные преступления, а также ранее судимы мужчина. Всем подозреваемым по 30 лет. у них обнаружено и изъято похищенное. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».



Полицейские в Туле задержали подозреваемых в совершении разбоя. По предварительным данным, случайный знакомый 38-летней тулячки поздним вечером пришёл к ней в квартиру. В ходе беседы с женщиной, он внезапно применил к потерпевшей силу, угрожая ножом, связал ей руки и закрыл в шкафу, после чего впустил в помещение двух своих подельниц.Втроём злоумышленники забрали из квартиры жертвы различные вещи, ноутбук, мобильный телефон, планшетный компьютер. Затем, похитители скрылись, а потерпевшая, освободившись, обратилась в полицию.Как сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, «…полицейские выяснили, что к разбойному нападению причастны две женщины, одна из которых ранее судима и находилась в федеральном розыске за аналогичные преступления, а также ранее судимы мужчина. Всем подозреваемым по 30 лет. у них обнаружено и изъято похищенное. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».











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