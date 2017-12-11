НОВОСТИ | Общество







11.12.2017 19:43 В «Петровском квартале» откроется уникальный детсад Виталий Моторин





| фото |



Возведен этот и внешне удивительный детский сад, в самом центре микрорайона «Петровский квартал». Здесь уже живут около 3 тыс. человек. Квартал расширяется, и такое учреждение как нельзя кстати. «Один сейчас ребенок у меня ходит в садик поблизости. Сейчас ждем открытия, чтобы двоих детей сюда отдать», - говорит жительница микрорайона «Петровский квартал» Светлана Скородумова



В том, что здесь детям действительно все лучшее сегодня убедился и глава региона Алексей Дюмин. Из 110 мест треть предназначена для детей до трех лет, что для Тулы очень важно. Ликвидировать очередность в детские сады - задача поставленная президентом страны, и если в нашем регионе очередей в старшие группы уже нет, то места для самых маленьких еще нужно создавать.



Как рассказала министр образования Тульской области Оксана Осташко, «…в регионе до конца года открывается 1024 места в дошкольных учреждениях. 63% - это места для детей до трех лет. Программа будет реализовываться и в последующие три года».



Счастливое и беззаботное детство в подобных садах финансировать будут как из бюджетных, так и внебюджетных источников. «Мы будем искать инвесторов, привлекать социально значимых партнеров», - подчеркнул губернатор Алексей Дюмин.



У компании, которая безвозмездно построила детский сад европейского уровня, тульские власти уже запросили его проект, чтобы была возможность построить такие же. Ну а это учреждение в «Петровском квартале» откроется уже в начале следующего года. С оформлением документов, глава региона попросил не затягивать.







Двухэтажный атриум, огромный аквариум в его центре и даже белоснежный рояль - это больше похоже не вход в какую-нибудь элитную гостиницу или модный торговый центр. Но это детский сад, один из первых, построенных в России по авторскому дизайнерскому проекту.Возведен этот и внешне удивительный детский сад, в самом центре микрорайона «Петровский квартал». Здесь уже живут около 3 тыс. человек. Квартал расширяется, и такое учреждение как нельзя кстати. «Один сейчас ребенок у меня ходит в садик поблизости. Сейчас ждем открытия, чтобы двоих детей сюда отдать», - говорит жительница микрорайона «Петровский квартал» Светлана СкородумоваВ том, что здесь детям действительно все лучшее сегодня убедился и глава региона Алексей Дюмин. Из 110 мест треть предназначена для детей до трех лет, что для Тулы очень важно. Ликвидировать очередность в детские сады - задача поставленная президентом страны, и если в нашем регионе очередей в старшие группы уже нет, то места для самых маленьких еще нужно создавать.Как рассказала министр образования Тульской области Оксана Осташко, «…в регионе до конца года открывается 1024 места в дошкольных учреждениях. 63% - это места для детей до трех лет. Программа будет реализовываться и в последующие три года».Счастливое и беззаботное детство в подобных садах финансировать будут как из бюджетных, так и внебюджетных источников. «Мы будем искать инвесторов, привлекать социально значимых партнеров», - подчеркнул губернатор Алексей Дюмин.У компании, которая безвозмездно построила детский сад европейского уровня, тульские власти уже запросили его проект, чтобы была возможность построить такие же. Ну а это учреждение в «Петровском квартале» откроется уже в начале следующего года. С оформлением документов, глава региона попросил не затягивать.









Читать @gtrktula



















