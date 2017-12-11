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НОВОСТИ | Общество



11.12.2017 16:04 Всё больше туляков стали ходить по-скандинавски
Татьяна Голубова

Всё больше туляков стали ходить по-скандинавски

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Для такой прогулки нужны только две палки и хорошее настроение. Кто-то относится к этому как к серьезному спорту, кто-то как к возможности просто хорошо провести время. Но оспорить пользу таких тренировок не берется никто.

Руководитель центра ментального фитнеса Татьяна Попова рассказала, что «обычная ходьба задействует только ноги, а скандинавская включает верхний плечевой пояс, активно задействуется всё тело. Скандинавская ходьба полезная для людей с сердечнососудистыми заболеваниями».

Грамотная разминка – залог успешного старта, особенно в холодное время года, когда мышцы совсем не разогреты. Во время самой ходьбы не надо опускать голову вниз, плечи должны быть расслаблены, а осанка – ровной. И обязательно думать о хорошем!

Основных секретов успеха такой ходьбы не так уж и много: главное - идти в противоход «палка - нога», держать руки под углом 45 градусов и не забывать следить за дыханием. Если оно учащенное, значит, вы уже работаете во вред.

Ходить нужно в быстром темпе, но не переходить на бег. Не так уж и просто, как кажется. Но тяжело на тренировке - легче будешь на весах, за час сжигается около 700 килокалорий. Задействовано 90% всех мышц.

Освоив основные приемы, можно легко заниматься самостоятельно, правда блеснуть успехами на соревнованиях, к сожалению, пока негде. Но есть все шансы, что однажды скандинавскую ходьбу признают и на профессиональном уровне. Так что у желающих еще есть время как следует подготовиться.
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