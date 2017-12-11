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11.12.2017 15:47 Более тысячи человек в Тульской области написали тест по истории Отечества "Вести-Тула"





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«У каждого человека, который проходил тестирование, остается второй бланк, на котором есть ответы. Он может зайти на сайт «Каждый день горжусь Россией. рф» и просмотреть тестирование с правильными ответами, тем самым узнав промежуток времени, в котором он просел», - говорит член Молодежного парламента при Тульской областной Думе Михаил Вольф.



В тестировании по истории Отечества в Тульской области приняли участие более тысячи человек. Инициатор акции – Молодежный парламент при Государственной Думе. В нашем регионе, по традиции, ее организует Молодежный парламент при областной Думе.«У каждого человека, который проходил тестирование, остается второй бланк, на котором есть ответы. Он может зайти на сайт «Каждый день горжусь Россией. рф» и просмотреть тестирование с правильными ответами, тем самым узнав промежуток времени, в котором он просел», - говорит член Молодежного парламента при Тульской областной Думе Михаил Вольф.











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