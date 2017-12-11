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11.12.2017 15:31 В Туле разобрались с уборкой снега и займутся теплопотерями Вести-Тула





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Особое внимание уделили вопросам уборки снега и борьбы с гололёдом. В Туле теперь применяют реагенты и лишь на окраинах - пескосмесь. Надзорные органы выявили 35 нарушений по уборке проезжих частей и более 40 - по придомовым территориям.



Как сообщила заместитель начальника Управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Алина Кабирова, «обследовано 598 придомовых территорий. Выявлено 42 нарушения в части неисполнения правил благоустройства. Наличие снега и наледи – 26 нарушений, все выданные требования исполнены. Больше всего нарушений было у «Инженер про» - четыре, «Плехановская УК» - два нарушения, «21 век», «Зеленград» - по два нарушения. «Домовой», «Ремстройсервис», «Новый город», «Уют дом», «Тульский дом», «Жилхоз Советского района» - по одному нарушению. Составлено три протокола, направлено четыре уведомления на составление протоколов».



На особом контроле сейчас разрытия, которые производятся аварийными службами. Не все соблюдают правила установки необходимых ограждений, что является грубым нарушением. В городе продолжается мониторинг подачи тепла в жилые многоквартирные дома и социальные учреждения. По ряду адресов в разных районах Тулы, большинство из которых обозначили сами горожане, были выявлены нарушения - неработающие стояки в домах, перебои с отоплением. Управляющие компании заставили их устранить. Мониторинг подачи тепла в Туле ведётся постоянно и он должен охватить весь город.



«Меня интересует вопрос изолирования сетей там, где могут идти потери тепла от котельных до домов жителей», - сказал глава администрации Тулы Евгений Авилов. Как сообщил начальник Управления по городскому хозяйству администрации Тулы Валерий Дорожкин, «то, что было намечено теплоснабжающими организациями, было выполнено к отопительному сезону. По обращениям жителей всё устраняется».



Туляки на прошлой неделе столкнулись с проблемами водоснабжения. Из 14 аварийных отключений в городе семь коснулись именно подачи холодной воды. Со стихийных свалок было вывезено более 2000 кубометров мусора, на 18 контейнерных площадок были выявлены нарушения. В том числе и об этом сегодня шла речь на оперативном совещании в администрации Тулы.Особое внимание уделили вопросам уборки снега и борьбы с гололёдом. В Туле теперь применяют реагенты и лишь на окраинах - пескосмесь. Надзорные органы выявили 35 нарушений по уборке проезжих частей и более 40 - по придомовым территориям.Как сообщила заместитель начальника Управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Алина Кабирова, «обследовано 598 придомовых территорий. Выявлено 42 нарушения в части неисполнения правил благоустройства. Наличие снега и наледи – 26 нарушений, все выданные требования исполнены. Больше всего нарушений было у «Инженер про» - четыре, «Плехановская УК» - два нарушения, «21 век», «Зеленград» - по два нарушения. «Домовой», «Ремстройсервис», «Новый город», «Уют дом», «Тульский дом», «Жилхоз Советского района» - по одному нарушению. Составлено три протокола, направлено четыре уведомления на составление протоколов».На особом контроле сейчас разрытия, которые производятся аварийными службами. Не все соблюдают правила установки необходимых ограждений, что является грубым нарушением. В городе продолжается мониторинг подачи тепла в жилые многоквартирные дома и социальные учреждения. По ряду адресов в разных районах Тулы, большинство из которых обозначили сами горожане, были выявлены нарушения - неработающие стояки в домах, перебои с отоплением. Управляющие компании заставили их устранить. Мониторинг подачи тепла в Туле ведётся постоянно и он должен охватить весь город.«Меня интересует вопрос изолирования сетей там, где могут идти потери тепла от котельных до домов жителей», - сказал глава администрации Тулы Евгений Авилов. Как сообщил начальник Управления по городскому хозяйству администрации Тулы Валерий Дорожкин, «то, что было намечено теплоснабжающими организациями, было выполнено к отопительному сезону. По обращениям жителей всё устраняется».







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