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11.12.2017 15:17 В Туле с 20 декабря начнут работу елочные базары "Вести-Тула"





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За самовольную установку объектов мелкорозничной торговли предусмотрен штраф на граждан от 2500 до 5000 рублей, а за торговлю в неустановленных местах - штраф в размере от 1000 до 5000 рублей так же на физических лиц, размер штрафов, налагаемых на должностных лиц значительно больше.







Новый год все ближе. С 20 декабря в Туле начнут работу елочные базары. Все площадки будут оформлены в едином стиле. Работать елочные базары будут до 31 декабря. Елки и сосны к нам привезут из Калуги, Рязани и Перми.За самовольную установку объектов мелкорозничной торговли предусмотрен штраф на граждан от 2500 до 5000 рублей, а за торговлю в неустановленных местах - штраф в размере от 1000 до 5000 рублей так же на физических лиц, размер штрафов, налагаемых на должностных лиц значительно больше.

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