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11.12.2017 13:04 Пожар в Белёве унёс жизни двоих человек Вести-Тула





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Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения тел двух человек. Предположительными причинами возгорания могли стать неосторожное обращение с огнем при курении либо замыкание электропроводки.



А накануне вечером пожар случился в квартире в Богородицке. В результате госпитализирована 93-летняя женщина. Предварительный диагноз - термический ожог и отравление угарным газом. Причины пожаров в обоих случаях в настоящий момент устанавливаются.



Пожар, разыгравшийся в субботу 9 декабря, унёс жизни двух человек - 30-летнего мужчины и 43-летней женщины. Трагедия произошла в жилом доме в Белёве около полуночи. Сгорела кровля дома по всей площади и пристройка.Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения тел двух человек. Предположительными причинами возгорания могли стать неосторожное обращение с огнем при курении либо замыкание электропроводки.А накануне вечером пожар случился в квартире в Богородицке. В результате госпитализирована 93-летняя женщина. Предварительный диагноз - термический ожог и отравление угарным газом. Причины пожаров в обоих случаях в настоящий момент устанавливаются.

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